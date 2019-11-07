Son Dakika Haberleri: Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı
Son Dakika Güncel Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı

Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı

6 saat önce

Esenyurt'ta çıkan kavgada yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi silahla yaralandı.

Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta çıkan kavgada yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1944. Sokak'taki bir kafede oturan Iraklı üniversite öğrencisi M.A'nın yanına gelen bir kişi, A'yı kafeden uzaklaştırdı. Bu sırada A'nın yanına iki kişi daha yaklaştı.

Şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, bir süre tartıştıkları M.A'ya ateş etti.

Yaralanan M.A. yakınlardaki bir sitenin güvenlik kulübesine sığınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralı üniversite öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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