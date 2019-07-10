Son Dakika Haberleri: Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak
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Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak

23 dakika önce

Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak, System.String[]
Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Irak, Güncel
Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün Ankara'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirecek.
Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya gelecek.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:56 Kaynak: AA
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