Iraklı uzman: "İran'ın ekonomideki egemenliğini kırmak için yabancı yatırımların önü açılmalı" - Son Dakika

Iraklı uzman: "İran'ın ekonomideki egemenliğini kırmak için yabancı yatırımların önü açılmalı"

Iraklı Ekonomi Uzmanı Basim Antuvan, İran'ın Irak'taki ekonomik hegemonyasını kırmak için yabancı yatırımcıların önünün açılması gerektiğini söyledi.

Iraklı Ekonomi Uzmanı Basim Antuvan, İran'ın Irak'taki ekonomik hegemonyasını kırmak için yabancı yatırımcıların önünün açılması gerektiğini söyledi.

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Antuvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ekonomik krizle boğuşan Irak'ta izlenen yanlış ekonomi politikalarını, yabancı yatırımların önündeki engelleri ve İran'ın ülke ekonomisindeki baskın rolünü değerlendirdi.

Irak'ta ekonominin "hatalı ve plansız politikalarla" yönetildiği eleştirisinde bulunan Antuvan, bu şekilde devam edilmesi halinde ülkenin ekonomik kalkınmasının imkansız olacağını söyledi.

"Hükümetin petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krize karşı şeffaf bir ekonomik plan ve vizyonunun olması gerekir." diyen Antuvan, "Hükümet, petrole dayalı tüketim ekonomisini tarım, turizm ve sanayi alanlarında üretim ekonomisine çevirmeli. Bu da, nüfusun önemli oranını oluşturan gençlere çalışma fırsatı doğurur ve işsizlik oranını azaltır. Böyle bir ekonomi politikasıyla "sürekli kalkınma" aşamasına da geçilebilir." ifadelerini kullandı.

Irak'taki yabancı yatırımların karşılaştığı zorluklar

Basim Antuvan, Irak'ta İran dışındaki komşu ve bölge ülkelerinin yatırım yapması için güvenlik ortamı ve ekonomik olgunluğun oluşması gerektiğine dikkati çekerek, İran dışındaki ülkelerin yatırım alanında çektikleri sıkıntıları şöyle anlattı:

"Irak'taki yabancı yatırımlar için yasalar mevcut ancak aynı zamanda yolsuzluklar, ekonomik gelirlerin kötü yönetimi ve şantaj politikaları bu yatırımların önünde büyük engel teşkil ediyor. Yabancı yatırımcının da, böyle bir ortamda yatırım yapma imkanı olmuyor. İran dışındaki yabancı yatırımcılar ayrıca zorlaştırılmış koşullarla karşı karşıya bırakılıyor ki bu da yatırım için uygun ortamın olmadığı mesajı veriyor."

Antuvan, Başbakan Mustafa el-Kazımi hükümetinin yabancı yatırımlar için uygun alanın açılması noktasında zorluklarla karşılaşabileceği endişesini ifade ederek, hükümetin liyakatli ekonomistlere danışması ve alınan ekonomik kararların siyasi olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Irak ekonomisindeki İran egemenliği

İran'ın Irak ekonomisindeki egemen rolünü de değerlendiren Antuvan, "İran, 2003 sonrası Irak pazarındaki ekonomik ve ticaret alanında çok sayıda sınır ve gümrük kapısının olması dolayısıyla büyük şans yakaladı. İran'ın ekonomideki egemenliğini kırmak için yabancı yatırımların önü açılmalı." diye konuştu.

Antuvan, Irak'ta, 2003 sonrası yapılan büyük çaplı yolsuzlukların devlet müessesesini "kemirdiğini" ve ülkede memur maaşlarının ödenmesi için sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, hükümetin öncekilerin izlediği politikaların aksine daha şeffaf ve liyakatli kişilerle çalışma stratejisi izlemesi halinde yolusuzluklardan kaynaklı "nakit para" sıkıntısının giderilebileceğini belirtti.

Nakit para sıkıntısının yaşandığı Irak'ta Merkez Bankası'nda yaklaşık 70 milyar dolarlık rezervin bulunduğu bilgisini paylaşlan Basim Antuvan, buradaki rezervin temel olarak petrol gelirlerine ait olduğunu ve bunun doğru şekilde kullanılmadığını kaydetti.

Ekonomi, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı uzman: 'İran'ın ekonomideki egemenliğini kırmak için yabancı yatırımların önü açılmalı' - Son Dakika
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