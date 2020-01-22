Iraklı vekillerden

Irak Meclisi'nde bir grup milletvekili, ülkede bulunan ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için imza topladı.

ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için bir yasa çıkarılmasını isteyen vekiller, topladıkları 60 imzayı Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na iletti.

İmzacı vekillerin Meclis'teki farklı gruplara bağlı Şiiler olduğu kaydedildi.

Irak Meclisi, daha önce de ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde bir karar almıştı.