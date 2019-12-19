Iraklı yatırımcılar MTOSB'de yatırım olanaklarını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Iraklı yatırımcılar MTOSB'de yatırım olanaklarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Iraklı yatırımcılar MTOSB'de yatırım olanaklarını değerlendirdi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Iraklı yatırımcılar, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) gezerek yatırım olanaklarını değerlendirdi.

Iraklı yatırımcılar MTOSB'de yatırım olanaklarını değerlendirdi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Iraklı yatırımcılar, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) gezerek yatırım olanaklarını değerlendirdi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Iraklı yatırımcılara, bölgede yatırım çağrısında bulundu.


Iraklı iş insanlarından oluşan ticari heyet, MTOSB'yi ziyaret etti. MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt ve bölge sanayicileriyle MTOSB konferans salonunda bir araya gelen Iraklı iş insanları, gerçekleştirilen sunum eşliğinde bölgenin yatırım olanakları hakkında bilgi aldılar.


"Yatırımcılarımızı bölgemize yatırım yapmaya bekliyoruz"


Toplantıda konuşan MTOSB Başkanı Tekli, komşu ülkenin iş insanları ile MTOSB'de bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin sanayiyi kucaklamış, belirlediği kriterlerle sanayicinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sağlayan bölgelerden oluştuğunu dile getiren Tekli, "Mersin'de 4 tane faal organize sanayi bölgemiz var, 6 tane de yapılma aşamasında. Toplamda 10 tane sanayi bölgemiz oluşacak. Organize Sanayi Bölgemizde toplamda 3 bölgenin kontrolü bizim tarafımızdan sağlanıyor. Yaklaşık 233 parselimiz bulunmakta. Bunun 23 tanesi yabancı yatırımcı. Bölgemizde 14 değişik sektörde faaliyet gösterilmektedir. Türkiye'nin en büyük birinci limanı konumuna gelen Mersin Limanına yakınlığımız nedeniyle bölgemize yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Şu an 3. Organize Sanayi Bölgemizin parsellerinin tahsisatı bitim aşamasında. Alt yapıları sene sonunda bitecek olan bölgemize yıl sonuna kadar kampanya başlattık. Son 2-3 parselimiz var. Yatırımcılarımızı bölgemize yatırım yapmaya bekliyoruz" dedi.


Irak ticaret heyeti, daha sonra bölgede bulunan ve ağaç sanayinde Irak'a da ihracat gerçekleştiren bir firmanın üretim fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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