Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanları EMITT'e katılmak üzere İstanbul'da - Son Dakika

Dünyanın en büyük beşinci fuarı olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bugün İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar Merkezinde açıldı. Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanları da fuara katıldı.



30 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında 24. kez gerçekleşecek olan EMITT dört gün boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yazılım ve teknoloji alanında Irak'ta birçok projeye imza atmış olan bir ekibin başında bulunan Fatihi Mahmood Ismael dünyanın en ünlü seyahat blogglerları ve sosyal medya fenomenlerinin buluşacağı program öncesi yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte yazılım teknolojilerini Türkiye'den sağlama kararı aldıklarını söyledi. Ismael, "Bizler iki komşu ülkeden ziyade kardeş milletleriz, dostluğumuzun, kardeşliğimizin yanında ticaretimizi de rekor seviyelere çıkarmalıyız" dedi.



Sahip olduğu sosyal medya ve dijital kanalları aracılığı ile Irak'taki ürün, hizmet servisleri hakkındaki yaşadıklarını, deneyimlerini takipçileri ile paylaşma yoluyla tanıtıp pazarlama aktivitelerine destek veren ve belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip bir kişi olan ve sanal dünyada fenomen olarak bilinenler arasında bulunan Fatihi Mahmood Ismael ile ekibinin Türkiye'den yazılım teknolojilerini sağlama kararı yazılım firmaları tarafından olumlu karşılandı. - ŞIRNAK