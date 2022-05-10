Iraklı yetkili: "Ezidiler, Sincar'daki yasa dışı örgütler (PKK) nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor" - Son Dakika

Irak'ın Duhok kentinde Ezidi İşleri Sorumlusu Cafer Simo, Sincar halkının yaklaşık yüzde 75'inin kamplarda yaşadığını belirterek, "Ezidiler, ilçedeki yasa dışı örgütler (PKK) nedeniyle yazın sıcağına ve kışın zor şartlarına rağmen çadırlarda yaşamayı tercih ediyor." dedi.

Simo, Sincar'daki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle Ezidilerin evlerine dönememesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Sincar halkının yaklaşık yüzde 75'i kamplarda yaşıyor." diyen Simo, "Ezidilerin birçoğunun Sincar'a dönmek istediğini ancak şehirdeki yasa dışı güçler nedeniyle gidemediklerini" kaydetti.

Simo, "Ezidiler, ilçedeki yasa dışı örgütler nedeniyle yazın sıcağına ve kışın zor şartlarına rağmen çadırlarda yaşamayı tercih ediyor. Irak yasalarına göre bu güçler meşru değildir." ifadelerini kullandı.

Sincar'a dönen sığınmacıların da pişman olduklarını ve tekrar kamplara geri geldiklerini belirten Simo, "Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın tek bir maddesi bile uygulanmadı. Irak hükümeti bu anlaşmayı hayata geçirmezse sığınmacılar evlerine dönmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Simo, şunları söyledi:

"Sincar'da kaos hakim, cinayetler işleniyor. Altyapı ve hizmetler açısından hiçbir şey yok. DEAŞ'in eline geçen birçok şehirde şartlar düzeldi ve eski haline döndü ancak Sincar çok kötü halde. Ezidiler olarak haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Irak hükümeti şehirdeki gayrı meşru güçlerin çıkarılması için özel bir planı hayata geçirmezse Sincar'ın durumu daha da kötü bir hale gelir."

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.