Iraklı yetkili makamlar, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin...
1 saat önce
Iraklı yetkili makamlar, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
Iraklı yetkili makamlar, Erbil
'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı. - ERBİL
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