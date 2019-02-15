Son Dakika Haberleri: Iraklı Yetkililer Esed Rejimiyle Sınır Bölgesini Değerlendirdi

Iraklı Yetkililer Esed Rejimiyle Sınır Bölgesini Değerlendirdi

1 saat önce

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Vekili Korgeneral Abdulemir Yarullah'ın Suriye rejiminin Bağdat Büyükelçisi Sattam Cedan ile Suriye'nin doğusundaki operasyonlar ve iki ülke arasındaki Husaybe Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konularını görüştüğü açıklandı.

Iraklı Yetkililer Esed Rejimiyle Sınır Bölgesini Değerlendirdi, System.String[]
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Vekili Korgeneral Abdulemir Yarullah'ın Suriye rejiminin Bağdat Büyükelçisi Sattam Cedan ile Suriye'nin doğusundaki operasyonlar ve iki ülke arasındaki Husaybe Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konularını görüştüğü açıklandı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye'nin doğusundaki operasyonlar ve Irak ile Suriye arasındaki Husaybe Sınır Kapısı'nın açılması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği meselesi de değerlendirildi.

Husaybe Sınır Kapısı, Irak'ın Enbar ile Suriye'nin Deyrizor kentleri arasında bulunuyor.

Irak'ın Suriye ile "Kaim", "El-Velid" ve "Rabia" adlı üç sınır noktası daha bulunuyor.

ABD ve Fransa'nın destek verdiği terör örgütü YPG/ PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde de bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Suriye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu

ABD'de Acil Durum: Trump Hangi Yetkilere Sahip Olacak, Yetkilerini Nasıl Kullanabilecek? Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı Yetkililer Esed Rejimiyle Sınır Bölgesini Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]