Iraklı zanaatkar, ud ustası dedesinden yadigar mesleğini sürdürüyor (1) - Son Dakika

Iraklı ud yapım ustası Muhammed Faik, dedesinin miras bıraktığı mesleği Bağdat'taki evinin bir köşesinde oluşturduğu mütevazi atölyesinde büyük bir şevkle sürdürüyor.

Faik'in Bağdat'ın Ur bölgesindeki atölyesi, Irak'ta 1930'lara kadar giden sanat tarihine ışık tutuyor.

Faik'in mesleği devraldığı dedesi sadece Irak değil dünyaca ünlü ud ustası olarak kabul edilen 1910 doğumlu Muhammed Fazıl el-Awwad olarak biliniyor. Arapça olan "Awwad" sözcüğü hem ud yapan hem de ud çalan anlamına geldiği için dedesi bunu soyadı olarak kullanmış.

Dede Awwad'ın atölyesi Bağdat'ın en kadim ve tarihi yerlerinden olan Reşid Caddesi'nde bulunuyor. 1950'lerdeki bu cadde ud yapımı ve satışının merkezi konumundaydı. Tarihi caddede günümüzde de ud başta olmak üzere diğer müzik aletlerinin yapılıp satıldığı atölyelere rastlamak mümkün.

Mısırlı ünlü ses sanatçısı Ferid Atraş ve Irak'ın en iyi ud müzisyeni Münir Beşir (1930), Cemil Beşir (1921) ve ünlü bestekar ve müzisyen Nasir Şemme ile ses sanatçılarından Kazım el-Sahir çaldıkları ud aletlerini bizzat dede Awwad'ın elinden satın almış.