Son Dakika Haberleri: Iraklılar, Başbakan'ın "eve dönün" çağrısına rağmen meydanlarda
Son Dakika Güncel Iraklılar, Başbakan'ın 'eve dönün' çağrısına rağmen meydanlarda

Iraklılar, Başbakan'ın "eve dönün" çağrısına rağmen meydanlarda

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin evlerine dönmesini istese de vatandaşlar, protestolarını şehir meydanlarına akın ederek sürdürüyor.

Iraklılar, Başbakan'ın

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin evlerine dönmesini istese de vatandaşlar, protestolarını şehir meydanlarına akın ederek sürdürüyor.

Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, gösterilerin amacına ulaştığını ve artık hayatın normale dönmesi gerektiğini vurguladı ancak göstericiler, bugün de meydanları doldurdu.

Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda AA muhabirine konuşan göstericilerinden Safa Lami, "Başbakan, gösterilerde hiç kan akmamış gibi konuşuyor ve sokağa çıkanların sesine kulak asmamakta direniyor. Bu tür çağrılar bizim protesto azmimizi daha da güçlendiriyor. Taleplerimiz gerçekleşene kadar meydanları terk etmeyeceğiz." dedi.

Irak'ın orta ve güney kentlerinde de göstericiler, protesto alanlarını doldurdu.

Öte yandan, Bağdat'ta bir grup gösterici, Yeşil Bölge'ye çıkan Ahrar Köprüsü'ne gelerek, buradaki barikatları aşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu göstericilerden ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

Göstericiler, dün Kerbela kentindeki İran Başkonsolosluğu binasına ülke bayraklarını asmıştı.

Zikar vilayetinde ise göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gizzi'nin inşaat halindeki evini ateşe vermişti.

Basra'da liman kapatıldı, Bakan uyardı

Basra'da da sokağa çıkan göstericiler, Körfeze açılan en büyük liman olan Um Kasr Limanı'nın önünde toplanarak protestolarını sürdürüyor. Limandaki ticaret akışının durma noktasına geldiği ifade edildi.

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, yaptığı basın açıklamasında, protestocuların güneydeki limanları kapatmasının ülkeye gıda girişini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.


Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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