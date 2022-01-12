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Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor - Son Dakika

Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor

12.01.2022 11:19
Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalye" unvanı vermesine tepki gösteren Iraklılar, ödülün aksine Irak'ın işgalindeki sorumluluğu nedeniyle Blair'ın yargılanması gerektiğini düşünüyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalye" unvanı vermesine tepki gösteren Iraklılar, ödülün aksine Irak'ın işgalindeki sorumluluğu nedeniyle Blair'ın yargılanması gerektiğini düşünüyor.

İngiltere'de Blair'a verilen "şövalyelik" unvanının geri alınması için başlatılan imza kampanyasını destekleyenlerin sayısı 1 milyonu aşarken konu Arap coğrafyasında da gündemde.

Iraklılar 2003'te ABD öncülüğündeki işgale verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair'ın savaş suçundan yargılanmasını istiyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Cevdet Kazım, "ABD ve Britanya, her zaman halkların iradesine meydan okuyan kararlar alır. Bu karar da (şövalye unvanı) üçüncü dünya ülke halklarının duygularına karşı bir meydan okumadır. Tony Blair bir savaş suçlusu canisidir ve yargılanmalı. Blair ve George W. Bush, Irak'a saldırarak ahmaklık ettiler. Bu saldırılar sonucu Irak halkı yaşadığı krizlerden dolayı büyük acılar çekti." dedi.

ABD ve İngiltere liderliğindeki Batı dünyasının daha önce de bu tür kararlar aldığını söyleyen Kazım, "büyük yanlış" olarak nitelendirdiği ödülün bir an önce geri alınmasını istedi.

Kazım, "Irak halkı, Blair'ın da ortağı olduğu savaştan dolayı açlık, sefalet, kamu hizmeti yoksunluğu ve ordunun lağvedilmesi gibi olumsuzluklara mahkum edildi. Büyük devletlerin aldığı kararların ve attıkları adımların haktan yana olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Blair Irak'ı harabeye çevirdi"

Meysanlı 26 yaşındaki Murtadha Muhammed de Blair'ın desteklediği ABD öncülüğündeki işgalin ülkesine büyük zarar verdiğini ve bugün bir yıkım tablosuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Muhammed, "Blair Irak'ı harabeye çevirdi; bu ödülü kesinlikle hak etmiyor. Bütün Irak halkı Blair hakkında olumsuz düşüncelere sahip." ifadelerini kullandı.

"Tony Blair yargılanmalı"

Iraklı Kürt Milletvekili Musenna Emin de Blair'a şövalye unvanı verilmesine tepki gösterenler arasında yer aldı.

Emin, "Tony Blair, Irak'a yönelik savaş kararı alanlardan biriydi. Bu savaş diktatör ve acımasız bir rejimi çökertmek için yapılsa da halka karşı uranyum kullanılması gibi birçok suçun işlenmesine neden oldu." dedi.

Irak'a 1990'larda uygulanan ambargo döneminde de onlarca çocuğun açlıktan ölüme mahkum edildiğini söyleyen Emin, şöyle devam etti:

"Ambargo dönemi ve Saddam rejiminden kurtarmak bahanesiyle halka karşı yürütülen savaş, tam bir cinayettir. Bu dosyanın uluslararası mahkemelerde görülmesi gerekiyor. Tony Blair da bu suçta ortak olduğu için bu unvanı hak etmiyor ve kendi ağzıyla Irak'a savaş kararının yalanlar üzerine kurulu olduğunu söylediği için yargılanmalı. Bu savaşta onlarca suçsuz insan haksız yere hedef alındı."

Emin, Irak'ı Saddam rejiminden kurtarma planı iyi niyet barındırsa da bunun kan akıtmadan, altyapıyı tahrip etmeden ve daha az zararla yürütülmesinin zaruriyet olduğunu, ancak tam tersinin yaşandığını vurguladı.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

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Tony Blair, England, Savaş, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor - Son Dakika
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