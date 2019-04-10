Son Dakika Haberleri: Iraklılar Taşma Seviyesine Gelen Dukan Barajı'na Akın Etti

Iraklılar Taşma Seviyesine Gelen Dukan Barajı'na Akın Etti

29 dakika önce

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Dukan Barajı'nın taşma seviyesine gelmesinin ardından açılan kapakları yerli turistlerin büyük ilgisini çekti.

Iraklılar Taşma Seviyesine Gelen Dukan Barajı'na Akın Etti, System.String[]
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Dukan Barajı'nın taşma seviyesine gelmesinin ardından açılan kapakları yerli turistlerin büyük ilgisini çekti.

Dağlık alanda inşa edilmesi ve kapaklarının açılmasıyla boşalan baraj suyu adete doğal bir şelale görünümü verdi. Doğanın yeşil manzarası ve baraj suyunun oluşturduğu güzel manzaraya yerel turistler yoğun ilgi gösterdi.

Son 2 haftada etkili yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dukan Barajı'nın kapakları açıldı. Bölgeyi yakından görmek isteyen vatandaşlar barajın kenarına akın etti.

Dukan Barajı'ndaki kapakların açılmasını yakından izlemek isteyen vatandaşlar, barajın kenarında bahar mevsimi havası eşliğinde oluşan güzel doğa manzarasına kayıtsız kalmadı.

Bazı vatandaşlar barajın kenarında piknik yaparken, bazıları da atlara binerek barajın çevresinde gezerek güzel anlar yaşadı.

Irak'ın en büyük barajları arasında sayılan ve yaklaşık 7 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Dukan Barajı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) elektrik ihtiyacının bir kısmını buradan temin ediyor.

Süleymaniye kent merkezinden 60 kilometre mesafede yer alan ve 1959'da inşa edilen Dukan Barajı, 1988'den bu yana ilk defa taşma seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Irak, Süleymaniye, Güncel
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