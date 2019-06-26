Son Dakika Haberleri: Iraklıya ait iş yeri kurşunlandı
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Iraklıya ait iş yeri kurşunlandı

36 dakika önce

YALOVA'da, Irak uyruklu Atilla Saber'a ait gayrimenkul firması, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Iraklıya ait iş yeri kurşunlandı, System.String[]
YALOVA'da, Irak uyruklu Atilla Saber'a ait gayrimenkul firması, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Saat 03.00 sıralarında,  Fatih Caddesi Rauf Orbay Sokak'ta bulunan Deniz Saber Gayrimenkul adlı iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından 10 el ateş açılarak kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişiler kaçarken, durumu, sabah işyerine gelen Irak uyruklu Atilla Saber (28) fark etti. Saber'in şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Asayiş Şube ekipleri, şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.
İş yeri yakınında oturanlar ise herhangi bir ses duymadıklarını belirtti. Saldırganların susturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
Irak, Yalova, Güncel
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