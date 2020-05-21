Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak"
Dünya genelindeki korona virüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatlerin kısıtlamasından dolayı Türkiye'ye gelemeyen ünlüler arasında bulunan Iraklı model Hikmat Kucher, salgın sonrası ilk seyahat edeceği ülkenin Türkiye olacağını açıkladı.
Dünya genelindeki korona virüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatlerin kısıtlamasından dolayı Türkiye'ye gelemeyen ünlüler arasında bulunan Iraklı model Hikmat Kucher, salgın sonrası ilk seyahat edeceği ülkenin Türkiye olacağını açıkladı.
Korona virüs salgını öncesi sürekli Türkiye'ye geldiğini kaydeden model Kucher, dünyayı etkisi altına alan bu salgın dolayısıyla kendilerinin de her duyarlı vatandaş gibi evlerinde kaldığını söyledi. Kucher, "Türkiye ile Irak arasında hem karayolu hem de havayolu uçuşları durdurulduğundan dolayı sık sık ziyaret etmekten sevinç ve mutluluk duyduğumuz komşu ülke Türkiye'ye ye gidemez olduk. Umut ediyoruz ki yakın zamanda hayat normale döner ve bizlerde eskiden olduğu gibi Türkiye'ye tekrar gitme şansı yakalarız. Salgın sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:21 Kaynak: İHA
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