Irakta patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Irakta patlama: 2 ölü, 7 yaralı
09.11.2020 15:07
Irak'ın Kerkük kentinin güneydoğusunda Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Irak'ın Kerkük kentinin güneydoğusunda Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Irak'ta güvenlik kaynaklarına göre bu sabah Kerkük'ün güneydoğusundaki Nevcül bölgesinde bulunan Türkmen güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş mayın patladı. Patlamada 2 Türkmen gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlama sonrası bölgeye güvenlik görevlileri sevk edilirken, yaralılar tedavi için devlet hastanesine kaldırıldı.
-İHA-
Son Dakika Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu