Irakta seçimlerin galibi Sadr Hareketi liderinden, hükümeti bir an evvel kurma çağrısı - Son Dakika

Irak'ta Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin seçim sonuçlarını onaylamasının ardından yeni hükümetin bir an evvel kurulması çağrısında bulundu.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan hareketin lideri Sadr, Twitter hesabından yapığı açıklamada, başta Irak yargısı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert olmak üzere seçim sürecine katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

"Vatan bize emanettir" diyen Sadr, barış ve huzurun korunması için ulusal çoğunluk hükümetinin bir an evvel kurulması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, "Takaddüm" ile Azim koalisyonlarından da seçim sonrası beklentilere ilişkin açıklamalar geldi.

"Takaddüm" Koalisyonu lideri Muhammed Halbusi, Twitter hesabından, Yüksek Federal Mahkemenin, seçim sonuçlarıyla ilgili aldığı karara bağlılık gösterilmesinin demokrasi yolunda atılmış bir adım olduğunu ve devletin egemenliğini ve prestijini koruduğunu dile getirdi.

Halbusi, vatandaşların taleplerinin karşılanması ve eskisinden farklı bir geleceğin inşası için anayasal sürecin tamamlanmasının önemine işaret etti.

"Azim" Koalisyonu'nun lideri Hamis Hançer de yaptığı yazılı açıklamada, seçimleri kazanan herkesi kutladı ve onlardan siyasi gidişatın iyileştirilmesi için ulusal bir kararlılık beklediklerini kaydetti.

Federal Mahkemenin kararına tepki

Asaib Ehlil Hak Hareketi tarafından yapılan açıklamada ise Yüksek Federal Mahkemesi'nin seçim sonuçlarının iptali için açılan davada ret kararı almasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

"Mahkemenin, davayı önce şeklen kabul ettiği daha sonra ise yetkili olmadığı gerekçesiyle reddettiği" belirtilen açıklamada, mahkemenin bu çelişkili tutumunun, iç ve dış baskıya maruz kaldığını gösterdiği vurgulandı.

Irak'ta 10 Ekim'deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.