İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kars standına ilgi - Son Dakika

İran'ın Başkenti Tahran'da 13-15 Şubat'ta düzenlenen 13.Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'nda Kars ve Sarıkamış tanıtıldı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halil Taş ve turizmciler, ilçesinin tarihi, turistik ve doğasını broşür, kitapçık gibi dokümanların olduğu stantla ilgililere tanıttı.

Dernek Başkanı Halit Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, standın ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

TAŞ, dernek olarak bölgeyi tanıtmak için özellikle uluslararası nitelikte düzenlenen fuarlara mutlaka iştirak ettiklerini belirterek, "Türkiye standı içinde Serhat Kalkınma Ajansı ve Kayak Otelleri Derneği olarak yerimizi aldık. Burada bir bir görüştüğümüz İranlı turizmci ve acente yetkilileri ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Onları bölgemize davet ettik. Bu arada standımızın çok yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu etti. Tabi burada tek amacımız var bölgemizin turizm potansiyelini daha yukarılara taşımak." dedi.