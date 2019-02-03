Son Dakika Haberleri: İran, 1300 Kilometre Menzile Sahip Balistik Füzenin Testlerini Gerçekleştirdi

İran, 1300 Kilometre Menzile Sahip Balistik Füzenin Testlerini Gerçekleştirdi

35 dakika önce

İran Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 1300 km menzile sahip füze başarılı oldu.

İran, 1300 Kilometre Menzile Sahip Balistik Füzenin Testlerini Gerçekleştirdi, System.String[]
Neredeyse tarihin ilk dönemlerinden beri karışık olan Ortadoğu ile ilgili endişe verici bir haber daha geldi. İran Savunma Bakanı yeni bir seyir füzesini denediğini söyledi.




Fırlatılan bu füzenin başarılı olması ve 1300 kilometre menzile sahip olması ise, tedirginliği tırmandıran etkenler oldu. "İran İslam Cumhuriyeti'nin kolu" olarak adlandırılan bu füze, İran'ın kendisini bu konuda oldukça geliştirdiğini gösteriyor.

ABD ve İran Gerilimi Tırmanıyor

İran, 2015'te imzaladığı Nükleer Anlaşma kapsamında, nükleer füze denemesi yapmayacağını kabul etmişti. Ancak her ne kadar nükleer olmasa bile, balistik denemeleri çok daha sık yapılabiliyor.






Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı gereği normal şartlarda İran, nükleer denemeler yapmayacaktı. Balistik füze denemeleri Tahran'ın ifade ettiğine göre, daha çok savunma amaçlı. ABD buna katılmıyor ve İran'ın cezalandırılması için sıklıkla BM'ye başvuruyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:15 

İran, Teknoloji
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