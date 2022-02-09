İran 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı - Son Dakika

İran, dünya güçleriyle sürdürdüğü nükleer görüşmelerde son aşamaya girerken "Hayberşeken" (Hayber'in Kırıcısı) adı verilen karadan karaya 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı.

İran devlet televizyonuna göre, "Hayberşeken" adlı yeni uzun menzilli balistik füze, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin bir füze üssünü ziyareti sırasında sergilendi.

Yeni balistik füzenin, katı yakıtlı ve yüksek manevra kabiliyeti ile 1450 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Balistik füze programı konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle sorun yaşayan Tahran yönetimi, füze programının müzakere konusu edilemeyeceğini duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Taraflar şu anda 8. turu devam eden görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.