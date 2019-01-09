Son Dakika Haberleri: İran 15 Hint Balıkçıyı Serbest Bıraktı

İran 15 Hint Balıkçıyı Serbest Bıraktı

1 saat önce

İran, temmuzda kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.

İran 15 Hint Balıkçıyı Serbest Bıraktı, System.String[]
İran, temmuzda kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.

Hindistan Haber Ajansına (PTI) göre, Uttara Kannada bölgesinden emniyet yetkilisi S.S. Nakul, İran kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 aydan fazla bir süredir gözaltında tutulan Hint balıkçıların dün serbest bırakıldığını açıkladı.

Nakul, balıkçıların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ülkelerine döneceğini belirtti.

Hint balıkçılar, 27 Temmuz'da İran'ın kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 balıkçının serbest bırakılması için Hindistan Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle 2 gün önce Hindistan'a gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Hindistan, İran, Güncel
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