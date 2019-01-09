İran 15 Hint Balıkçıyı Serbest Bıraktı
1 saat önce
İran, temmuzda kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.
İran
, temmuzda kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hint balıkçıyı serbest bıraktı. Hindistan
Haber Ajansına (PTI) göre, Uttara Kannada bölgesinden emniyet yetkilisi S.S. Nakul, İran kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 aydan fazla bir süredir gözaltında tutulan Hint balıkçıların dün serbest bırakıldığını açıkladı.
Nakul, balıkçıların Birleşik Arap Emirlikleri
üzerinden ülkelerine döneceğini belirtti.
Hint balıkçılar, 27 Temmuz'da İran'ın kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 balıkçının serbest bırakılması için Hindistan Dışişleri Bakanlığı
devreye girmişti.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle 2 gün önce Hindistan'a gitmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:11 Kaynak: AA
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