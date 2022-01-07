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İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika

İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazır olduğunu duyurdu

07.01.2022 16:02
İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazır olduğunu duyurdu

İran, 2020'de Tahran üzerinde yanlışlıkla füzelerle vurulan Ukrayna'ya ait yolcu uçağında vatandaşlarını kaybeden tüm ülkelerle müzakereye hazır olduğunu açıkladı.

İran, 2020'de Tahran üzerinde yanlışlıkla füzelerle vurulan Ukrayna'ya ait yolcu uçağında vatandaşlarını kaybeden tüm ülkelerle müzakereye hazır olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülmesinin ikinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

İran'daki ilgili kurumların, olayın ardından kazanın asıl nedenini açıklayarak, iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak hareket ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda, ülkede yargı sürecinin başladığı ve kurbanların yakınlarının huzurunda birkaç duruşmanın yapıldığı ve Bakanlar Kurulunun 30 Aralık 2020'daki kararıyla da olayda hayatını kaybedenlerin her birinin ailelerine ve yakınlarına tazminat ödenmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, bu acı verici olaydan ve hayatta kalanların içinde bulunduğu kötü durumdan kendi siyasi amaçları için yararlanmaya çalışan bazı ülkelerin yasa dışı eylemlerine rağmen ilgili ülkelerden herhangi biriyle üzerinde anlaşmaya varılan gündeme uygun olarak ve iyi niyet, karşılıklı saygı, devletlerin egemenliği, iç hukuk ve hükümetlerin uluslararası yükümlülükleri temelinde müzakerelere hazır olduğunu bir kez daha yineliyor."

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Olayda vatandaşlarını kaybeden Ukrayna, Kanada, İngiltere ve İsveç tarafından sonuncusu dün yapılan birçok ortak açıklamada, kazaya neden olan koşulların tam olarak açıklığa kavuşturulması ve tazminatın İran değil kendileri tarafından kararlaştırılması gerektiği ifade edilmişti.

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Ukrayna, Tahran, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
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