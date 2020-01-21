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İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı
6 saat önce
İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.
İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.
Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı ön inceleme raporunda, Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:47
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