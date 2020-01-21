İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı - Son Dakika Dünya

İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı

6 saat önce

İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.

İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı, System.String[]

İran, 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının iki füzeyle düşürüldüğünü doğruladı.


Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisinin yayımladığı ön inceleme raporunda, Ukrayna uçağının kısa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fırlatılan iki füzeyle vurulduğu kaydedildi.

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Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:47 
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