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İran, 1943'teki Tahran Konferansı'na atıf yapan paylaşım nedeniyle İngiliz Büyükelçi'yi de bakanlığa çağırdı - Son Dakika

İran, 1943'teki Tahran Konferansı'na atıf yapan paylaşım nedeniyle İngiliz Büyükelçi'yi de bakanlığa çağırdı

12.08.2021 14:32
İran, 1943'teki Tahran Konferansı'na atıf yapan paylaşım nedeniyle İngiliz Büyükelçi'yi de bakanlığa çağırdı, System.String[]

İran, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medyada paylaştığı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya, İngiltere ve ABD liderlerinin işgal altındaki İran'da düzenlediği Tahran Konferansı'na atıfta bulunduğu fotoğraf nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i de...

İran, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medyada paylaştığı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya, İngiltere ve ABD liderlerinin işgal altındaki İran'da düzenlediği Tahran Konferansı'na atıfta bulunduğu fotoğraf nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i de Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Shercliff'e Rus ve İngiliz büyükelçileri arasındaki görüşmeyle ilgili yapılan paylaşımın "kabul edilemez" olduğu iletildi.

İngiliz Büyükelçi Shercliff ise söz konusu fotoğrafın Rusya ile İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusuna karşı ittifakını anmak için paylaşıldığını ve İran'a karşı herhangi bir niyet taşınmadığını ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesinde Dışişleri Bakanı olarak gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "gayri diplomatik" olarak nitelediği paylaşımın İran halkını rahatsız ettiğini ve hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Rus Büyükelçiliğinin paylaşımı İran'da tepkilere neden oldu

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından paylaşılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya, İngiltere ve ABD liderlerinin işgal altındaki İran'da düzenlediği Tahran Konferansı'na atıfta bulunulan fotoğraf İran'da tepkilere neden oldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğrafı "son derece uygunsuz" şeklinde nitelemişti.

Zarif, "Ağustos 2021'in, ne Ağustos 1941 ne de Aralık 1943 olduğunu hatırlatmama gerek var mı? İran halkı, nükleer anlaşma müzakereleri dahil olmak üzere asla yabancı elçiliklerin veya yabancı güçlerin buyruğuna tabi olmayacağını göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da paylaşıma tepki göstererek, Rus ve İngiliz Büyükelçilerin söz konusu paylaşım nedeniyle İran'dan özür dilemesini beklediklerini aksi halde kararlı bir diplomatik yanıt vereceklerini vurgulamıştı.

Söz konusu paylaşım, İranlı sosyal medya kullanıcıları arasında da tepki toplamıştı.

Rus Büyükelçi Levan Dzhagaryan da İran'da rahatsızlığa neden olan konuyla ilgili gerekli izahatın yapılması için Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

1943'teki Tahran Konferansı

İkinci Dünya Savaşı devam ederken müttefikler İngiltere ve Rusya, tarafsızlığını ilan etmesine rağmen 1941'de Pehlevi Hanedanı tarafından yönetilen İran topraklarını işgal etmişti. İran, bu tarihten itibaren savaş süresince İngiltere ve Sovyet ordularının denetimi altında bulunurken İngiliz ve Sovyet ordularının tedarik ihtiyaçları nedeniyle İran halkı açlıkla karşı karşıya kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt arasında 28 Kasım-1 Aralık 1943'te İran'da düzenlenen ve Tahran Konferansı adıyla bilinen konferansa dönemin İran yönetimi davet edilmemişti.

England, Tahran, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, 1943'teki Tahran Konferansı'na atıf yapan paylaşım nedeniyle İngiliz Büyükelçi'yi de bakanlığa çağırdı - Son Dakika


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