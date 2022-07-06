İran, 1982'de İsrail'in kaçırdığı düşünülen 4 diplomatının akıbetinin belirlenmesini istiyor - Son Dakika
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İran, 1982'de İsrail'in kaçırdığı düşünülen 4 diplomatının akıbetinin belirlenmesini istiyor

06.07.2022 16:25
İran, 1982'de İsrail'in kaçırdığı düşünülen 4 diplomatının akıbetinin belirlenmesini istiyor

İran, İsrail'in 1982'deki Lübnan işgali sırasında İsrail yanlısı milisler tarafından tutuklandıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan diplomatik statüye sahip 4 vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

İran, İsrail'in 1982'deki Lübnan işgali sırasında İsrail yanlısı milisler tarafından tutuklandıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan diplomatik statüye sahip 4 vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının kayıpların 40'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kaçırıldığı belirtilen 4 diplomatın akıbetinin belirlenmesi için hala ciddi çabalar gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın o dönem işgal altındaki bir bölgesinde 1982'de ortadan kaybolan İranlı diplomatlar Muhsin Musevi, Ahmed Mutevessiliyan, Kazım İhvan ve Taki Restgar Mukaddem'in "İsrail'in paralı askerleri tarafından kaçırıldığı" ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, BM'ye ve ilgili insan hakları kuruluşlarına Lübnan'da ortadan kaybolan vatandaşlarının akıbetinin ortaya çıkarılması ve olayın faillerinin cezalandırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

İranlı 3 diplomat ve resmi haber ajansı IRNA'dan bir fotomuhabir, 5 Temmuz 1982'de araçla Beyrut'a giderken bir kontrol noktasından geçtikleri sırada İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler tarafından durdurulmuş ve İranlılardan bir daha haber alınamamıştı.

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Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, 1982'de İsrail'in kaçırdığı düşünülen 4 diplomatının akıbetinin belirlenmesini istiyor - Son Dakika

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