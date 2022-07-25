İran, 2022'de Daha Fazla Uydu Göndermeyi Planlıyor

TAHRAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade Pazar günü, IRGC'nin 2022'de daha fazla uydu fırlatmayı planladığını duyurdu. İran'ın resmi IRNA haber ajansına göre Hacızade, "Bu yıl Qaem uydu taşıyıcısı ile yörüngeye yeni uydular yerleştireceğiz" dedi. Hacızade bu açıklamasını, İran Devrim Muhafızları komutanlarının başkent Tahran'daki toplantısı sırasında yaptı. Mart ayında, Devrim Muhafızları'nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Qased taşıyıcısını kullanarak Noor-2 keşif uydusunu 500 kilometre irtifaya başarıyla fırlattı. Noor-2, 2020 Nisan ayında Qased roketi tarafından dünya yüzeyinden 425 kilometrelik irtifada bir yörüngeye taşınan selefi Noor-1'in ardından Alçak Dünya yörüngesine gönderilen İran'ın ikinci askeri uydusu oldu.