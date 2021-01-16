İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor - Son Dakika

İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

16.01.2021 15:13
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.

Kurul toplantısında aşıyla ilgili konuların kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Ruhani, "Aşılama çalışmalarını sağlık personeli ve yüksek riskli kişiler öncelikli olmak üzere yıl sonuna kadar (İran takvimine göre yıl sonu 21 Mart) başlatmak için çaba harcıyoruz." dedi.

Aşılamaya ülke dışından temin edilecek aşılarla başlayacaklarını kaydeden Ruhani, "Gelecek yıl da yabancı bir ülkeyle ortak geliştirdiğimiz ve ülkedeki uzmanlarımız tarafından üretilen diğer bir aşıyla bu çalışmaları daha geniş şekilde sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde geliştirilen ve 16,8 milyon doz satın alınan Covax aşısının da mart sonu ya da nisan ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Aşılamanın salgın endişelerini tamamen ortadan kaldırmayacağına dikkati çeken Ruhani, virüs tamamen ortadan kalkana kadar sağlık talimatlarına tam olarak uyulması gerektiğini hatırlattı.

Ruhani ayrıca, her yıl 11 Şubat'ta ülke çapında yapılan devrim kutlamalarının bu sene salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk katılımı olmaksızın "sembolik" olarak düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, 21 Mart, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor - Son Dakika


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