Son Dakika Haberleri: İran 215 Afgan Hükümlüyü Ülkelerine İade Etti

İran 215 Afgan Hükümlüyü Ülkelerine İade Etti

1 saat önce

İran, 215 Afgan mahkümun daha ülkelerine teslim edildiğini duyurdu.

İran 215 Afgan Hükümlüyü Ülkelerine İade Etti, System.String[]
İran, 215 Afgan mahkümun daha ülkelerine teslim edildiğini duyurdu.

İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde, İran'da hükümlü Afganistan vatandaşlarından 215'inin daha iade edildiğini söyledi.

Abbasi, anlaşma kapsamında ülkelerine gönderilen Afgan mahkümların, çoğunlukla uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan İran'a girmek suçlarından ceza aldıklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abbasi, anlaşma çerçevesinde Afganistan'a gönderilen hükümlü sayısının 443'e ulaştığını aktardı.

İki ülke arasındaki anlaşma 21 Mart'a kadar yaklaşık 700 Afgan mahkümun ülkelerine iadesini öngörüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Afganistan, İran, Güncel
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