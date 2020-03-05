İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı - Son Dakika

İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı.

İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plana ilişkin bilgi verdi.

Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, "Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz." dedi.

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 4 bölgede çalışmalar başladı

Sağlık taramasının ilk etapta koronavirüsün en çok görüldüğü 4 bölgede başladığını açıklayan Bakan Nemeki, taramanın ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Nemeki, Kovid-19'la mücadelenin ilk zamanlara göre daha sistematik yürütüldüğünü ve hafta sonuna kadar ülkedeki laboratuvar sayısının 40'a yükseleceğini sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Kovid-19 teşhisi konulan 552 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, en fazla vakaya Tahran ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını açıklamıştı.

fahrettin koca, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran 300 bin kişilik ekiple koronavirüse karşı ulusal seferberlik başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]