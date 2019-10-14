İran, 540 milyar metreküp doğal gaz buldu
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İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yapılan arama tarama çalışmalarında 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğu bildirildi.
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yapılan arama tarama çalışmalarında 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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