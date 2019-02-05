Son Dakika Haberleri: İran, 56 dolardan satışa çıkardığı petrole alıcı bulamadı

İran, 56 dolardan satışa çıkardığı petrole alıcı bulamadı

1 saat önce

İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.

İran, 56 dolardan satışa çıkardığı petrole alıcı bulamadı, System.String[]
İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46 

Tahran, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, 56 dolardan satışa çıkardığı petrole alıcı bulamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]