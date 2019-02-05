İran, 56 dolardan satışa çıkardığı petrole alıcı bulamadı
1 saat önce
İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.
İran
'ın, Tahran
Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46
İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor
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