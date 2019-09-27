İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı
16 dakika önce
Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından çıktı ve uluslararası sulara açıldı
Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından ayrıldı ve uluslararası sulara açıldı.
Geminin ilk etapta, 250 km uzaklıktaki Dubai'daki Rashid Limanı'na varması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45
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