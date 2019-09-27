Son Dakika Haberleri: İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı
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İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı

16 dakika önce

Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından çıktı ve uluslararası sulara açıldı

İran 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bıraktı, System.String[]

Tahran yönetimi 65 gündür alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini bugün bıraktı. Gemi takip uygulaması Refinitiv'in verilerine göre, "Stena Impero" adlı petrol tankeri bu sabah Bandar Abbas limanından ayrıldı ve uluslararası sulara açıldı.


Geminin ilk etapta, 250 km uzaklıktaki Dubai'daki Rashid Limanı'na varması bekleniyor.

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Tahran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45 
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