Üye Girişi
İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi - Son Dakika

İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

30.12.2021 15:11
İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerin 8. turunda "iyi ilerlemelerin kaydedildiğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerin 8. turunda "iyi ilerlemelerin kaydedildiğini" söyledi.

Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin 8'inci turuna ilişkin İran medyasına açıklamada bulundu.

Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunun ele alındığını aktaran Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı yapıldı. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili de iki taraf arasında yazışmalar oldu. 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi."

Batılı ve diğer tarafların yeni yıl tatili için ülkelerine döneceğini ve dönüşte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirten Bakıri, müzakerelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Yılbaşı tatili nedeniyle bugün ara verilecek müzakerelerin 3 Ocak'ta yeniden başlaması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Avusturya, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı         
15:14
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı         
15:09
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı? Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?         
14:56
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:52 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?
14:45 Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement