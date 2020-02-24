İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (2) - Son Dakika

ÇIKIŞLAR İÇİN TERMAL KAMERA

Van ve Hakkari'nin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, dün akşam termal kamera kuruldu. Ağrı Sağlık Müdürlüğü'nce de doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı, kapıda görevlendirildi. Termal kamera ile sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde virüs şüphesi olan kişiler, bölgedeki hastanelere götürülecek.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle Türkiye 'nin kapılarını kapattığı İran'a girebilmek için sınırda bekleyen İran vatandaşları ve TIR sürücüleri, hastalıktan korkmadıklarını söyledi. İranlı TIR sürücüsü Mehdi Fakri, "Ülkemizin dışındayız. Neler olup, yaşandığını bilmiyoruz. Bir an evvel vatanımıza gitmek istiyoruz. Hastalıktan korkmuyoruz" dedi.

Öte yandan Türk TIR şoförleri de gümrükten gelecek haberi bekliyor. TIR'ların arasında hazırladıkları yemekleri yiyen sürücülerden Ömer Ortaç, " İstanbul'dan İran üzerinden Kazakistan'a inşaat malzemesi götürüyorum. 3 gündür burada bekliyoruz. Sınırdaki görevliler 15 gün kadar bekleyebileceğimizi söylüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sınırdan gelecek haberi bekliyoruz. Çin'den dünyaya yayılan virüs, herkesi perişan etti. Sınırın bir an evvel açılmasını bekliyoruz. Çünkü buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor" diye konuştu.