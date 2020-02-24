İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4) - Son Dakika

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

6 saat önce

DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADIIğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı.

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4), System.String[]

DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADI

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.


Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
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