Son Dakika Haberleri: İran'a açılan ilk TTM kapandı

İran'a açılan ilk TTM kapandı

38 dakika önce

Açılışı deyim yerindeyse davul-zurna ile yapılan işte o görkemli Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi, sessiz sedasız kapandı.

İran'a açılan ilk TTM kapandı, System.String[]
Açılışı deyim yerindeyse davul-zurna ile yapılan işte o görkemli Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi, sessiz sedasız kapandı. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:45 

Kerim Ülker, Tahran, Ekonomi
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