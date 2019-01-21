İran'a açılan ilk TTM kapandı
38 dakika önce
Açılışı deyim yerindeyse davul-zurna ile yapılan işte o görkemli Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi, sessiz sedasız kapandı.
Açılışı deyim yerindeyse davul-zurna ile yapılan işte o görkemli Tahran
'daki Türk Ticaret Merkezi, sessiz sedasız kapandı. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:45
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