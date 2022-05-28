İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü - Son Dakika
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İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü

28.05.2022 12:14
İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Keşm Valisi Muhammed Hüseyni, konuya dair açıklama yaptı.

Hüseyni, eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki bir dağ köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.

Vali Hüseyni, denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Basra Körfezi'nin girişinde Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'a ait bir eğitim uçağı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda düştü - Son Dakika
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