İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı

18.05.2022 14:45
İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı

İran, Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisinin kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

İran, Kızıldeniz yakınlarında seyir halindeki bir İran gemisinin kimliği belirlenemeyen tekneler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Kızıldeniz güzergahında seyir halindeki İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde saldırıya uğrayan gemiden yardım çağrısı alındığını ve bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek saldırıya müdahale ettiğini aktaran İrani, "Donanma eskort timinin bölgeye ulaşması ve saldırgan tekneler ile eskort timi arasında karşılıklı ateş açılmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı." dedi.

İranlı komutan, saldırganları "korsan" olarak niteledi.

YORUMLAR
500
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3) Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (3) İran'da bazı milletvekillerinin yardım parası almasına tepki İran'da bazı milletvekillerinin yardım parası almasına tepki
Kaynak: AA

Kızıldeniz, Saldırı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: İran'a ait bir gemi Kızıldeniz yakınlarında saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement