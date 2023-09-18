İran\'a ait Güney Kore\'de dondurulan fonların İran hesabına yatırılmasından sonra ABD ve İran arasında mahkum değişimi yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Güney Kore'de dondurulan fonların Pazartesi günü İran'ın eline geçeceğini ve uzun süren müzakereler sonucu Katar tarafından arabuluculuğun yapıldığı anlaşmanın gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD'den hemen açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili bilgilendirilen bir kaynak Reuters'a şunları söyledi: "Katar tarafından her iki tarafın da İsviçre'den Katar'daki banka hesaplarına aktarılan 6 milyar doların tamamının transfer edildiği bildirildi."

"İran'da, Pazartesi sabahı beş yakında serbest bırakılacak ABD vatandaşını ve iki akrabasını Doha'ya taşımak için hazır bekleyen bir Katar uçağı bulunuyor."

Anlaşma gereği, çifte vatandaşlıklı beş Amerikalı Tahran'dan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeleri ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeleri bekleniyor.

Karşılığında ise İran'da tutulan beş İranlı serbest bırakılacak. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ikisinin İran'a döneceğini, ikisinin isteği üzerine ABD'de kalacağını, bir mahkumun ise ailesinin yaşadığı başka bir ülkeye gideceğini ekledi.

10 Ağustos'ta ilk kez açıklanan bu anlaşma, Washington ile Tahran arasındaki büyük bir rahatsızlığı ortadan kaldıracak, ancak her iki taraf da İran'ın nükleer hedefleri, bölgedeki etkisi, ABD yaptırımları ve Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığı gibi konularda derin bir şekilde farklı düşünmeye devam ediyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü "her işlemi sorunsuz bir şekilde ilerletecek şekilde tüm taraflarla çalıştığını" belirtti ve "bir kez ve sonsuza dek çözülmesini sağlamak" için çalıştıklarını söyledi.

Amerikan çifte vatandaşları arasında 51 yaşındaki Siamak Namazi ve 59 yaşındaki Emad Sharqi gibi iş adamları ile aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan 67 yaşındaki çevreci Morad Tahbaz da bulunuyor. Geçen ay hapisten çıkarıldılar ve ev hapsine alındılar.

Dördüncü bir Amerikan vatandaşı da ev hapsine alındı, beşincisi zaten ev hapsindeydi. Kimlikleri açıklanmadı.