Son Dakika Haberleri: İran'a ait petrol tankeri Suudi Arabistan yakınlarında arızalandı
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İran'a ait petrol tankeri Suudi Arabistan yakınlarında arızalandı

1 saat önce

İran'a ait bir petrol tankeri, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı yakınlarında arızalandı.

İran'a ait petrol tankeri Suudi Arabistan yakınlarında arızalandı, System.String[]
İran'a ait bir petrol tankeri, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı yakınlarında arızalandı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Ulusal Tanker Şirketi Teknik Müdürü Ekber Cebel Ameli, İran bayraklı "HELM" adlı petrol tankerinde dün sabah saatlerinde Kızıldeniz'de seyir halindeyken Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'nın 75 mil kuzeyinde teknik arıza oluştuğunu açıkladı.
Tankerin ve mürettebatın güvende olduğunu aktaran Ameli, "Geminin mürettebatı, arızayı gidermek için çalışıyor." dedi.
İran'a ait "Happiness 1" adlı petrol tankeri de 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, tankerin bakım masrafları için Suudi Arabistan'a 10 milyon dolar ödemişti. Suudi Arabistan, tankeri 20 Temmuz'da serbest bırakmıştı.
Suudi Arabistan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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