Son Dakika Haberleri: İran'a ait tanker, iki roket ile vuruldu
Son Dakika Dünya İran'a ait tanker, iki roket ile vuruldu

İran'a ait tanker, iki roket ile vuruldu

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde açıklarındaki İran tankeri, iki roket tarafından vurulduğu belirtildi.

İran'a ait tanker, iki roket ile vuruldu, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde açıklarındaki İran tankeri, iki roket tarafından vurulduğu belirtildi. Tankerin stabil durumda olduğu, tüm mürettebatın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Cidde açıklarında, Kızıldeniz'de İran'a ait 'SABITY' tankeri, iki roket tarafından vuruldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'daki haberde, roketlerin isabet etmesi sonucu tankerde patlama meydana geldiği; yetkililerin incelemelerini sürdürdükleri belirtildi.

Geminin mürettebatının sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.


Suudi Arabistan, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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