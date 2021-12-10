Son dakika haberi! İRAN'A GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 46 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; 5 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

Van 'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nden İran'a yasa dışı yollarla silah götürüleceği ihbarı, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Dereboyu mezrasına operasyon düzenledi. 6 adreste yapılan aramalarda; çuvallar içine yerleştirilen 46 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Aranan evlere yakın bölgede kaçmaya çalışırken fark edilen, 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran 'a yasa dışı yollarla götürülmek istenen 46 otomatik av tüfeği, jandarma operasyonuyla ele geçirildi. 3'ü İran uyruklu 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

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