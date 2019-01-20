Son Dakika Haberleri: İran'a ihracat tamamen durabilir

İran'a ihracat tamamen durabilir

54 dakika önce

MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran'ın yerli üretimi olan malların ithalatını yasaklama kararının bu ülkeye ihracatı durma noktasına getirebileceğini söyledi.

İran'a ihracat tamamen durabilir, System.String[]
MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran'ın yerli üretimi olan malların ithalatını yasaklama kararının bu ülkeye ihracatı durma noktasına getirebileceğini söyledi. İran'a satılan malların başında tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri geliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10 

Tahran, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İhracat, İran, Ekonomi
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