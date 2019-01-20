İran'a ihracat tamamen durabilir
54 dakika önce
MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran'ın yerli üretimi olan malların ithalatını yasaklama kararının bu ülkeye ihracatı durma noktasına getirebileceğini söyledi.
MÜSİAD Tahran
Temsilcisi Fatih
Çayabatmaz, İran
'ın yerli üretimi olan malların ithalatını yasaklama kararının bu ülkeye ihracatı durma noktasına getirebileceğini söyledi. İran'a satılan malların başında tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10
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