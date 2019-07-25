Son Dakika Haberleri: İran'a karşı Almanya ve Fransa'dan İngiltere'ye Hürmüz Boğazı desteği
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İran'a karşı Almanya ve Fransa'dan İngiltere'ye Hürmüz Boğazı desteği

6 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.
İran'a karşı Almanya ve Fransa'dan İngiltere'ye Hürmüz Boğazı desteği
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 
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