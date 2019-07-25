İran'a karşı Almanya ve Fransa'dan İngiltere'ye Hürmüz Boğazı desteği
6 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerine cuma günü alıkoymasına üzerine Tahran yönetimine "tehlikeli yolu seçiyor olabilir" uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47
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