Son Dakika Haberleri: 'İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu'

'İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu'

40 dakika önce

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.

'İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu', System.String[]
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:36 

İran, Ekonomi
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