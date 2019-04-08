Son Dakika Haberleri: İran'a Sadece Türkiye, Almanya ve Kuveyt Yardım Eli Uzattı

İran'a Sadece Türkiye, Almanya ve Kuveyt Yardım Eli Uzattı

1 saat önce

İran'da sel bölgelerindeki mağdurlara Türkiye, Kuveyt ve Almanya'dan yardımlar ulaştırıldı.

İran'a Sadece Türkiye, Almanya ve Kuveyt Yardım Eli Uzattı, System.String[]
İran'da sel bölgelerindeki mağdurlara Türkiye, Kuveyt ve Almanya'dan yardımlar ulaştırıldı.

İran Kızılayı tarafından sel bölgelerinde devam eden çalışmalar ve uluslararası yardımlar hakkında açıklama yapıldı. Bildiride Türk Kızılayı, Kuveyt Kızılayı ve Almanya Kızılhaç Komitesi tarafından gönderilen yardımların İran Kızılayı'na ulaştığı ve yardımların sel bölgelerine gönderildiği belirtildi. İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya, Fransa ve İsviçre'nin yardıma hazır olduklarını bildirdikleri, ancak henüz herhangi bir yardımın İran Kızılayı'na ulaşmadığı vurgulandı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası yardımların doğrudan İran Kızılayı'na ulaştırılamadığının belirtildiği bildiride, "ABD'nin uyguladığı insan haklarına aykırı yaptırımlar nedeniyle, İran Kızılayı hesabına doğrudan hiçbir ödeme yapılamamaktadır" denildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: İHA

Türkiye, Kuveyt, Almanya, İran, Güncel
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