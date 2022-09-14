İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı - Son Dakika
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İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı

14.09.2022 22:56
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı

İran'a Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) tam üyelik verilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İran'a Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) tam üyelik verilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını belirtti.

Abdullahiyan, "Bundan sonra çeşitli ekonomik, ticari, transit, enerji gibi iş birliklerinde yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde 15-16 Eylül'de Semerkant'ta düzenlenecek. Zirveye, ŞİÖ'ye üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu davetli ülkelerin devlet başkanları katılacak.

YORUMLAR
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz' İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz'
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı - Son Dakika
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