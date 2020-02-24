İran'a tren seferleri durduruldu - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye- İran arasındaki yük ve yolcu tren seferlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğuna açıkladı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi: