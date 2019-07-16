Son Dakika Haberleri: İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi
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İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Avrupa Birliği ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.

İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Avrupa Birliği ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:12 
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