İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi
7 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Avrupa Birliği ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı
Birinci Yardımcısı Cihangiri, Avrupa Birliği
ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:12
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