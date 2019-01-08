İran: AB hızlı değil, başka ülkelerle de görüşüyoruz

İran, AB ile dolar dışı ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlediğini, aynı anda Hindistan ve Çin ile de görüşmekte olduklarını duyurdu.

İran, AB ile dolar dışı ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlediğini, aynı anda Hindistan ve Çin ile de görüşmekte olduklarını duyurdu.

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