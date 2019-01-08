Son Dakika Haberleri: İran: AB hızlı değil, başka ülkelerle de görüşüyoruz

İran: AB hızlı değil, başka ülkelerle de görüşüyoruz

1 saat önce

İran, AB ile dolar dışı ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlediğini, aynı anda Hindistan ve Çin ile de görüşmekte olduklarını duyurdu.

İran: AB hızlı değil, başka ülkelerle de görüşüyoruz, System.String[]
İran, AB ile dolar dışı ticaret görüşmelerinin yavaş ilerlediğini, aynı anda Hindistan ve Çin ile de görüşmekte olduklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:20 

Hindistan, Avrupa Birliği, İran, Ekonomi
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